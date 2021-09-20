В рамках 6-го тура португальской Примейры лиссабонская Бенфика на своем поле переиграла Боавишту из Порту. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

Португалия, Примейра, 6-й тур

Бенфика – Боавишта – 3:1

Голы: Нуньес, 14, 62, Вайгль, 34 – Аффонсо, 32

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Жорже Жезуш на матч с "пантерами" выпустил сразу двух центрфорвардов – Дарвина Нуньеса и Романа Яремчука. Героем "орлов" в этот вечер суждено было стать уругвайцу. Именно латиноамериканец открыл счет на 14-й минуте: Яремчук ворвался в свободную зону на правом фланге, отпасовал на Гонсалвеша, а тот навесил на Дарвина, который головой пробил точно в верхний угол!

Боавишта, однако, выровняла игру до середины тайма и создала несколько возможностей. А на 32-й гости даже сумели сравнять. Это Перес запрессинговал лиссабонцев, и Густаво Аффонсо с левой роскошно положил в дальнюю девятку.

Однако, Бенфика возобновила статус-кво уже две минуты спустя. Отаменди после стандарта скинул мяч на дальнюю штангу, а там Юлиан Вайгль без проблем расстрелял Бракали. Добили Боавишту хозяева после перерыва. На 62-й минуте Дарвин Нуньес спокойно отправил мяч в фактически пустые ворота после передачи Рафы Силвы.

Благодаря этой победе Бенфика идет без потерь в чемпионате, набрав 18 очков в шести турах. Порту, занимающий второе место, отстает уже на 4 пункта.

Видео первого гола Бенфики: