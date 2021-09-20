Комитет арбитров УАФ определил состав судейской бригады на поединок между Динамо и Шахтером в рамках Суперкубка Украины.

Матч Шахтер – Динамо состоится 22 сентября. Стартовый свисток на столичном НСК Олимпийский прозвучит в 21:00. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет "Футбол 24".

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Главным арбитром встречи будет Андрей Коваленко из Полтавы. Ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый рефери – Игорь Пасхал. За VAR будет отвечать Евгений Арановский, сообщает официальный сайт УПЛ.

Напомним, что поединок за Суперкубок Украины-2021 должен был состояться еще в июле, но УПЛ перенесла игру из-за участия ряда игроков обеих команд в чемпионате Европы. К слову, это будет первая тренерская дуэль Мирчи Луческу и Роберто Де Дзерби.

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