Зірковий новачок ПСЖ Ліонель Мессі отримав цікавий досвід у дебютному матчі за парижан на Парк де Пренс. Коли заміна – справжнє приниження.

Ліонель Мессі спровокував невеличкий скандал у чемпіонаті Франції. Йому не сподобалася власна заміна на 76-й хвилині поєдинку ПСЖ – Ліон. Покидаючи поле Стад де Пренс, екс-форвард Барси не потиснув руку наставнику парижан Маурісіо Почеттіно. 6-разовий володар ЗМ буквально спопелив тренера поглядом. Французькі ЗМІ припускають, що сутичка Мессі-Почеттіно може отримати продовження, і підстави для цього справді є. Проте, колишній коуч Тоттенхема – далеко не першопроходець у багатій історії конфліктів Лео з топовими фахівцями. Як Гвардіола, так і Луїс Енріке відчули на собі вередливий характер аргентинської зірки.

Почеттіно зізнався, що йому сказав Мессі після скандальної заміни

2008 рік, Мессі vs Гвардіола

Барса знищувала Валенсію на Камп Ноу (4:0), а Пеп вирішив поберегти ключових гравців, виконавши кілька очевидних замін. Однак Мессі хотів грати до кінця. Аргентинець так само невдоволено йшов з поля, аби поступитись місцем Педро. Лео відзначився ударом з пенальті, тоді як неперевершений у той вечір Тьєррі Анрі оформив хет-трик.

У Мессі не зовсім клеїлася гра, та й суперники відверто лупили по ногах. Подалі від гріха, Пеп садить каталонську "десятку" на лаву запасних. Далі – справжня істерика, що розтягнулась на цілий тиждень. Наступного дня Лео не з'явився на тренування. Офіційна позиція клубу – мікропошкодження та робота за індивідуальною програмою. Це, звісно ж, неправда.

Каталонська радіостанція RAC1 швидко з'ясувала справжню причину відсутності зірки. Ображений на Гвардіолу Мессі залишився вдома, влаштувавши тренеру бойкот. На прохання Пепа аргентинець начебто був оштрафований клубом. Посередником у мирних перемовинах виступив легендарний Хаві Ернандес. Після цього Гвардіола заздалегідь обговорював з Лео заміни або можливу ротацію.

2014 рік, Мессі vs Луїс Енріке

Як кіт з собакою – приблизно так виглядали стосунки Мессі з астурійським фахівцем у перший рік після призначення останнього. Це вперше з моменту відставки Пепа аргентинець отримав настільки серйозного "конкурента" у роздягальні. Вони з перших же днів не могли знайти спільної умови. Тривожний дзвіночок – ганебний інцидент у матчі з Ейбаром.

Історія повторюється. За рахунку 3:0 на користь каталонців Лео зухвало відмовляється покидати поле. Лучо та його перший помічник, Хуан Карлос Унсуе, кілька разів гукали його, поки Мунір ніяковів на бровці поля. Зрештою, Мессі просто відвернувся і почимчикував до центру поля. Луїс Енріке лише іронічно посміхнувся. Фіаско.

"Мессі не прибереш навіть з поліцією", – начебто прошепотів тренер у бік Унсуе. У підсумку жертвою егоїстичної поведінки Лео став його товариш – Неймар. Після відмови Мессі покидати поле Луїс Енріке замінив бразильця. Іспанські ЗМІ згодом підрахують, що найкращий гравець світу ігнорував вказівки тренера протягом 17 хвилин. Конфлікт між обома досяг апогею через 4 місяці.

2015 рік, Мессі vs Луїс Енріке (частина 2)

Мессі, Неймар і Дані Алвес повернулися до тренувань після короткої різдвяної відпустки на 2 дні пізніше за інших партнерів. Усі троє отримали спеціальний дозвіл від Луїса Енріке через тривалі перельоти. Напередодні вояжу до Сан-Себастьяна, де "кулес" регулярно втрачали очки у попередні сезони, з'явилася інформація, буцімто Лео ризикує розпочати на лаві запасних.

Бомба вибухнула вже у країні басків – інсайди каталонських журналістів сенсаційно підтвердилися. Барса провалила той матч з автоголом Альби (0:1), а Мессі та Неймар з'явились на полі у другому таймі, без особливого бажання.

Наступного дня, 5 січня, Барселона провела традиційне відкрите тренування з однією суттєвою втратою. Мессі знову не приїхав на базу. Незабаром з'ясується, що після матчу з Реал Сосьєдадом аргентинець дозволив собі жорстку перепалку з Луїсом Енріке. Розмова на підвищених тонах ледь не завершилася бійкою у роздягальні.

За чутками, Лео вимагав у президента Бартомеу негайної відставки Лучо, та керівництву вдалося помирити гарячих альфа-самців. Вже через півроку Барса оформила магічний требл у Берліні, а Мессі та Луїс Енріке обіймалися, немов найкращі друзі. Чи пройде аналогічний шлях ПСЖ, дізнаємося в кінці сезону.

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