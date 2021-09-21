Барселона едва не уступила Гранаде в 5-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Гранада забила в дебюте – Домингуш Дуарте после паса Серхио Эскудеро огорчил каталонцев на 88 секунде. До этого Барселона пропускала ранее на своем поле еще в феврале 2005 года от Фернандо Торреса (37 секунда).

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"Блаугранас" взяли игру под свой контроль и солидно превосходили соперника. Мяч же просто не летел в ворота. Спас каталонцев от тотального позора Рональд Араухо, забив на 90-й минуте.

1:1 – команда Рональда Кумана с восемью очками поднялась на 7 место, Гранада набрала 3 пункта и расположилась 17-й.