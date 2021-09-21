Україна

Марлос анонсував відхід із Шахтаря. Металіст підписав хавбека з досвідом виступів в АПЛ. Призначено арбітрів на матч за Суперкубок України-2021. Поліція розпочала кримінальне провадження через бійку на трибунах в матчі Динамо та Олександрії. Класичне в УПЛ може пройти без глядачів.

Головна проблема Петракова – сам Петраков: тренеру потрібно змінюватися, щоб поїхати у Катар. Тренер хотів відчепити ще одного основного гравця збірної України, але за улюбленця Шевченка заступилися.

Конфлікт Мессі

Ліонель напередодні підірвав мережу нервовою реакцією на заміну. Весь день преса обговорювала цю ситуацію. Мессі відчував проблему у коліні – камери зафіксували цікавий епізод, який може бути причиною скандальної заміни.

Аргентинець пропустив тренування ПСЖ – журналісти розповіли правду про конфлікт із Почеттіно. Мессі навіть не святкував переможний гол у ворота Ліона. Влаштував бойкот, вимагав відставки тренера, підставив партнера: ще 3 випадки, коли Мессі казився через заміну.

Інші новини

Барселона вдома врятувала нічию з Гранадою. Рональд Куман був за крок від фіаско, його команда показала беззубий примітивний футбол. Нідерландського фахівця можуть замінити, але Барселоні в такому разі доведеться заплатити солідну компенсацію.

Бенфіка здолала Боавішту й відновила відрив у Прімейрі – Роман Яремчук доклався до одного з голів. Гвардіола втратив одразу 5 гравців через пошкодження – Зінченко серед них. Втримати грошима: Манчестер Юнайтед запропонує Погба контракт з рекордною для АПЛ зарплатнею.