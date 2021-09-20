И. о. наставника "сине-желтых" Александр Петраков не собирался вызывать универсала Динамо Александра Караваева.

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"Возможно, такой инсайд сразу. В первоочередном списке Петракова на матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины не было и Караваева. Он не хотел вызывать его. И там просто вмешались определенные люди, произошли определенные обстоятельства, и Караваева таки вызвали на сбор национальной команды" , – заявил журналист в программе Цыганык LIVE.

Напомним, что временный тренер сборной Украины сделал флангового исполнителя виновником ничьей против сборной Казахстана (2:2). Поединок против Франции Караваев просидел в запасе.

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