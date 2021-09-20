На фоне финансового кризиса уход Рональда Кумана для Барсы выглядит не слишком привлекательно.

Наставник Барселоны Рональд Куман может рассчитывать на 6 млн евро компенсации, если руководство клуба не продлит контракт с тренером, сообщает AS.

Куман получил жесткий ультиматум от руководства Барселоны

Действующее соглашение нидерландского специалиста с "блаугранас" рассчитано до лета 2022-го. Такая сумма штрафа предусмотрена тем, что Куман самостоятельно платил компенсацию Нидерландскому футбольному союзу при переходе в Барсу.

По информации СМИ, Кумана могут уволить уже в ближайшее время из-за провальных результатов его подопечных.

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