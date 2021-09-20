Куман получит солидную компенсацию от Барселоны, если каталонцы откажутся от его услуг
На фоне финансового кризиса уход Рональда Кумана для Барсы выглядит не слишком привлекательно.
Наставник Барселоны Рональд Куман может рассчитывать на 6 млн евро компенсации, если руководство клуба не продлит контракт с тренером, сообщает AS.
Куман получил жесткий ультиматум от руководства Барселоны
Действующее соглашение нидерландского специалиста с "блаугранас" рассчитано до лета 2022-го. Такая сумма штрафа предусмотрена тем, что Куман самостоятельно платил компенсацию Нидерландскому футбольному союзу при переходе в Барсу.
По информации СМИ, Кумана могут уволить уже в ближайшее время из-за провальных результатов его подопечных.
Влаштував бойкот, вимагав відставки тренера, підставив партнера: ще 3 випадки, коли Мессі казився через заміну