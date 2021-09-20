28-летний англичанин пополнил ряды харьковского Металлиста, сообщает официальный сайт клуба.

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Харрис является воспитанником Уикома, в котором дебютировал в сезоне 2009/10. Позже он оказался в Кардиффе и после аренд в Брентфорде и Барнсли даже сыграл за "ласточек" в Премьер-лиге. В кампании 2018/19 на его счету 13 матчей в АПЛ (1 гол). Последние два сезона уроженец Вестминстера провел в Чемпионшипе за Шеффилд Уэнсдей.

К слову, цвета Металлиста Кадим Харрис будет защищать под 30-м номером.

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