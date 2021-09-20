Гвардиола потерял сразу 5 игроков из-за повреждений – Зинченко среди них
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола имеет немало потерь накануне поединков против Уикома, Челси, ПСЖ и Ливерпуля.
"С Уикомом планируем задействовать нескольких молодых игроков. У меня нет альтернативы. Отдельные представители первой команды должны отдохнуть перед тремя важными матчами впереди.
Зинченко пропускал матч с Саутгемптоном из-за травмы
Игроки академии будут задействованы во встречах, ведь Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Родри и, думаю, Гюндоган – травмированы. Также я планирую дать отдых Диашу и Канселу. Мы будем играть в Кубке лиги, посмотрим, как футболисты будут восстанавливаться в течение ближайших дней.
Мы в сложных условиях. Но мы планируем провести хорошие игры в Кубке, против Челси, ПСЖ и Ливерпуля", – цитирует Гвардиолу The Irish Times.
Напомним, украинец Александр Зинченко получил повреждение перед матчем с Саутгемптоном. Сроки его восстановления пока неизвестны.
Ближайший поединок "горожане" проведут уже завтра, 21 сентября, в 1/16 Кубка английской лиги против Уикома. Далее будут непростые матчи с Челси и Ливерпулем в АПЛ (25 сентября и 3 октября соответственно), а также с ПСЖ в Лиге чемпионов 28 сентября.
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