"С Уикомом планируем задействовать нескольких молодых игроков. У меня нет альтернативы. Отдельные представители первой команды должны отдохнуть перед тремя важными матчами впереди.

Зинченко пропускал матч с Саутгемптоном из-за травмы

Игроки академии будут задействованы во встречах, ведь Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Родри и, думаю, Гюндоган – травмированы. Также я планирую дать отдых Диашу и Канселу. Мы будем играть в Кубке лиги, посмотрим, как футболисты будут восстанавливаться в течение ближайших дней.

Мы в сложных условиях. Но мы планируем провести хорошие игры в Кубке, против Челси, ПСЖ и Ливерпуля", – цитирует Гвардиолу The Irish Times.

Напомним, украинец Александр Зинченко получил повреждение перед матчем с Саутгемптоном. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Ближайший поединок "горожане" проведут уже завтра, 21 сентября, в 1/16 Кубка английской лиги против Уикома. Далее будут непростые матчи с Челси и Ливерпулем в АПЛ (25 сентября и 3 октября соответственно), а также с ПСЖ в Лиге чемпионов 28 сентября.

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