Огромные проблемы Кумана

Испанская пресса писала, что сегодняшний матч может стать фатальным для Рональда Кумана. Поражение от Гранады якобы заставило бы руководство Барселоны перейти к активным поискам нового главного тренера. Нидерландский специалист заявил, что не волнуется за свое будущее, и выставил на игру необычный состав.

Конечно, повлияли травмы. Барселона не могла рассчитывать на Педри, Альбу, Дембеле, Агуэро, Фати и Брейтуэйта. Слева в обороне вышел 17-летний Бальде, а группу атаки вместе с Мемфисом сформировали Коутиньо и Демир. Фелипе появился в старте впервые в этом году (была травма), а юный Юсуф дебютировал в стартовом составе Барсы.

Стартовый шок для Барсы

Барселона пропустила уже на 88 секунде – самый быстрый гол в ворота "блаугранас" в рамках Ла Лиги с 2005 года. Эскудеро в штрафной красиво проскочил Бускетса и навесил на дальнюю штангу, а там Дуарте выиграл позицию у Де Йонга и поразил пустой угол. Гранада вышла на игру без пиетета к именитому сопернику. Гости могли забить и второй быстрый гол, но Молина, замыкая прострел с фланга, пробил над перекладиной.

Беззубость и надежда на стандарты. Араухо – MVP

Барселона установила контроль над мячом, однако моментов не создавала. Остроты не было вообще. Гранада грамотно оборонялась и не пускала каталонцев на свою треть поля. Демир выглядел слишком мягким на фоне жестких "насридов", а Коутиньо вообще ничего не мог предложить.

Хоть какую-то остроту Барселона создавала благодаря индивидуальным действиям Депая и интересным розыгрышам стандартов. В одном из эпизодов Серхи Роберто пробил в каркас ворот. В конце первого тайма "блаугранас" устроили навал стандартами. Араухо, осев в чужой штрафной, дважды неплохо замыкал подачи: раз потянул голкипер, раз не хватило точности.

Во втором тайме лучший шанс вновь возник у Араухо – он пробил возле штанги после углового. И вообще уругваец до финального свистка оставался острейшим в составе Барсы. Только его подключения создавали обороне Гранады реальные проблемы. У него в итоге больше всего ударов (5). На 90-й минуте Араухо вырвал для Барселоны ничью, замкнув энную подачу!

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Навесы, навесы, навесы...

Гранада где-то тянула время, играла без блеска, но эффективно сдерживала Барсу. Это было довольно просто, ведь в игре хозяев трудно проследить идею. Между футболистами нет взаимопонимания, замысел тренера также вызывает недоумение. Барселона за первый тайм выполнила 18 кроссов с игры, и только один из них оказался точным! Конечно, ведь единственный таргетмэн Люк де Йонг сидел в запасе. Простой провинциальный футбол имеет право на жизнь, однако нужны подходящие исполнители.

В перерыве Куман увидел очевидное и выпустил на второй тайм Де Йонга. Теперь уже постоянные навесы в штрафную были логичными. Но проблема в том, что качество кроссов упало. Дест из-за травмы Бальде вынужденно перешел на неудобный левый фланг, а справа появился Мингеса, который хуже поддерживает атаки.

В любом случае Де Йонг стягивал на себя защитников и тем самым давал больше свободы для Депая. Мемфис регулярно выходил на ударные позиции, но нормально завершить атаки не мог. А перспективный штрафной, заработанный Демиром, голландец испортил плохим ударом.

Рональд Куман пытался усилить игру, но на скамейке запасных почти не было вариантов. От безысходности пришлось бросать в бой Гави и Пуча. Кардинально изменить ситуацию это не помогло. После очередного углового Люк де Йонг головой пробивал уже в пустые ворота – мяч полетел выше. 54 кросса от Барселоны за матч!

Барселона набрала 8 очков и отстает от лидера Примеры на 5 пунктов (с игрой в запасе). Гранада с 3 баллами находится в зоне вылета.

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