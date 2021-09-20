Нападающий ПСЖ Лионель Месси остался недоволен своей заменой во время матча с Лионом (2:1), о чем дал понять наставнику парижан Маурисио Почеттино.

Месси оскорбил Почеттино на глазах Парк де Пренс – первый конфликт Лео в ПСЖ

В сети обсуждают эпизод, который мог стать причиной замены аргентинца. Во время игры он склонился и долго осматривал свое колено, сгибая левую ногу.

После поединка Почеттино объяснил, что он пытался уберечь звездного нападающего от потенциальной травмы, поэтому решил заменить своего соотечественника.

ПСЖ благодаря сомнительному пенальти дожал Лион и закрепил лидерство в Лиге 1