Эпопея вокруг скандальной замены Лионеля Месси в поединке французской Лиги 1 против Лиона может вскоре завершиться.

Накануне 32-летний аргентинец покинул поле на 76-й минуте матча, после чего не пожал руку Маурисио Почеттино. СМИ причиной замены назвали возможное повреждение, об этом говорил и сам главный тренер.

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Как утверждает Marca, Лео не ожидал замены, но подсознательно понимал, что она может произойти на фоне микротравмы. Когда Месси проходил мимо Почеттино, специалист спросил, как у него дела. Лео ответил: "Хорошо". Хотя в этот момент на лице форварда была нерадостная гримаса.

Испанское издание утверждает, что суперзвезда просто хотел играть и никакого конфликта между игроком и тренером не было. Более того, отношения между ними остаются невероятными. Но есть и плохие новости: Лионель не принимал участия в тренировке 20 сентября.

Напомним, Месси успел провести за ПСЖ уже три поединка, но результативными действиями пока не отмечался.

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