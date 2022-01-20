Шева

Андрей Шевченко требует фантастическую зарплату от нового работодателя – украинский тренер сажает конкурента на скамейку запасных. Шева отказался возглавлять Галатасарай. Дженоа нашла замену Шевченко. Итальянский клуб сделал ставку на борца за выживание из чемпионата Бельгии.

Наши за границей

Виталий Миколенко пропустил первую тренировку под руководством нового тренера Эвертона – английские фанаты узнали неофициальную причину. Андрей Лунин остался без конкурента на сегодняшний матч.

Михаил Мудрик заинтересовал французский Ланс. Появилась информация, что Александр Зинченко попал на радары Бетиса, однако трансфера не будет. Руслан Костышин официально стал тренером казахского клуба.

Мир

Манчестер Юнайтед обыграл Брентфорд, но Рангник разгневал Роналду. И все это на фоне слухов о досрочном разрыве контракта. Тоттенхэм вырвал драматичную победу над Лестером.

Реал Сосьедад пробился в четвертьфинал Кубка Испании, уверенно одолев Атлетико. Роскошные голы спасли Интер от вылета из Кубка Италии. Согласно инсайдам, Мбаппе будет играть за Реал в следующем сезоне.