Лунин проиграл Куртуа с теннисным счетом – в Испании определили вратаря Реала на финал Лиги чемпионов
Главному тренеру Реала Карлу Анчелотти придется сделать непростой выбор между Андреем Луниным и Тибо Куртуа на финале Лиги чемпионов.
Бельгийский голкипер вернулся в состав "сливочных" после тяжелой травмы. Это ставит под сомнение статус Андрея Лунина в Реале, который в последнее время играл в каждой игре.
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Футбольные специалисты из El Chiringuito TV высказали свои мнения относительно того, кто из вратарей должен играть в финале Лиги чемпионов. За Тибо Куртуа отдали шесть голосов, а Лунину досталось лишь четыре.
Основным аргументом в пользу бельгийца является то, что Тибо лучший голкипер мира. Но некоторые эксперты считают, что посадить украинца в запас было бы несправедливым решением, поскольку именно Андрей вывел Реал в финал.
Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на Уэмбли. Реал поборется за трофей с Боруссией Д.
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