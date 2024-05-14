Сезон 1999/00 стал для Динамо первым без Андрея Шевченко, который перешел в Милан. К счастью, остался Ребров, в пару к которому киевляне приобрели в Первой лиге России никому не известного узбекского форварда Максима Шацких. Новичок сделал существенный вклад в преодоление двух квалификационных раундов – по два гола Жальгирису и Ольборгу. А вот в первом групповом этапе его реализация вызвала немало нареканий – лишь один гол Байеру. Бомбардирскую ношу тянул на себе Ребров (3 гола) и даже центральные защитники Ващук и Головко. Динамо, откровенно говоря, провалило группу, набрав лишь 7 очков, но благодаря подвигу словенского Марибора, который в последнем туре отобрал очки у Леверкузена, финишировало на второй строчке – сразу после неудержимого Лацио.

Второй этап стартовал двумя турами на пересечении ноября-декабря. Динамо уступило Реалу на заснеженном Олимпийском, а также неудачно съездило к Баварии. Забивал лишь Ребров, поэтому зимой киевляне снова вышли на трансферный рынок. Им приглянулся грузинский нападающий Алании Геогрий Деметрадзе – лучший бомбардир чемпионата России-1999 (21 гол).

Деми забил в товарищеском матче Динамо против Милана, но возобновилась Лига чемпионов – и он притих. Тем не менее, киевляне совершили невероятный спурт – дважды обыграли Русенборг и едва не вывезли три очка с Сантьяго Бернабеу (2:2). Перед последним туром Бавария уже забронировала за собой первую строчку, а вот Реал и Динамо имели поровну – по 7 баллов. Чемпиону Украины предстояло побеждать мюнхенцев, а также надеяться, что Реал потеряет очки в Тронхейме.

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Мадридцы повели в счете уже на 4-й минуте – отличился Рауль. Зато Динамо в течение 33 минут расшатывало полурезервный состав немецкого гранда. Два очень похожие моменты упустил Георгий Деметрадзе – партнеры разрезными передачами выводили его на свидание с голкипером, но каждый раз лишнее движение форварда позволяло защитникам заблокировать удар.

Где не смог Деметрадзе – там забил Каладзе. На 34-й минуте Александр Головко переадресовал мяч головой на дальнюю стойку, а там Каха буквально с метра затолкал его в ворота – 1:0! После перерыва Деми продолжил терроризировать защиту Баварии. Опасно со штрафного подкручивал Белькевич. У Байерна не шла игра. Оттмар Хитцфельд, разочарован своими подопечными, демонстративно покачивал головой. А Реал параллельным курсом продолжал вести с минимальным счетом.

В конце концов настойчивость Деметрадзе воплотилась в маленький шедевр. Мамедов бросил аут, Гусин головой продолжил полет мяча, а Георгий в центре штрафной молниеносно сложился и пробил через себя – 2:0! Первый официальный мяч форварда за Динамо и чисто "грузинская" победа, в которой уже не было никакого сомнения. Русенборг таки не помог киевлянам – Реал занял второе место, хоть и имел заметно худшую разницу забитых-пропущенных, чем Динамо (при равном количестве очков на первое место выходили личные встречи конкурентов, где испанцы сыграли лучше – 2:1, 2:2).

"Что ж, все закономерно: такой серьезный турнир, как Лига чемпионов, ошибок не прощает, – подытожил на послематчевой пресс-конференции Алексей Михайличенко, помощник Валерия Лобановского. – Мы потеряли "свои" очки осенью, как раз их нам и не хватило. С другой стороны, в марте Динамо совершило небольшой спортивный подвиг, сумев набрать в четырех поединках 10 очков – посредственная команда такого результата вряд ли добилась бы. И если коротко оценивать наше выступление в этом розыгрыше Лиги чемпионов, думаю, оно было достойным".

Стоит вспомнить и о еще одном незабываемом факте из этого матча. На украинском телевидении его комментировал Александр Гливинский в паре с легендарным маэстро спортивных эфиров – грузином Котэ Махарадзе. Тот, как будто имея предчувствие феерической игры своих соотечественников-динамовцев, с радостью согласился на приглашение в Киев.

"Этот вариант возник благодаря продюсерам тогдашней спортивной редакции Первого Национального, – вспоминает в разговоре с Футбол 24 Александр Гливинский. – Бесспорно, для меня это стало подарком судьбы, ведь комментарии Котэ Махарадзе я помнил с детства. Встретиться с ним – это что-то фантастическое.

Махарадзе оказался очень непосредственным, теплым, душевным человеком. Постоянно шутил. Между нами не было никакой дистанции. Говорил, что у меня "опасная фамилия – Глевински" (Улыбается). За несколько лет до этого был громкий скандал с секретаршей тогдашнего президента США Моникой Левински.

Параллельно игрался матч Русенборг – Реал. Шла перекличка и там Рауль открыл счет. Махарадзе посмотрел и говорит с таким грузинским колоритом: "Может быть напрасны наши ожидания?" Интересные пассажи... Или, например: "Не забил Деметрадзе – забил Каладзе". Но когда отличился еще и Деметрадзе – радости было через край. Такое удивительное совпадение: приехал Махарадзе и два грузина киевского Динамо забили, как по заказу. Это самые светлые воспоминания в моей комментаторской карьере".

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"Меня в своих рядах хотели видеть испанские, голландские и бельгийские команды, – рассказывал Деметрадзе автору этих строк. – Но я отдал предпочтение Динамо, которое тогда было на ведущих ролях в Европе. Сразу же столкнулся с бешеными нагрузками на тренировках, но не сломался и получил место в основном составе. Признаюсь, что мне было непросто, ведь после феноменальной игры Шевченко болельщики ждали такого же чуда и от меня ".

Еще в сезоне 2000/01 Динамо отдало грузинского нападающего в Реал Сосьедад, где он практически не играл. Ненадолго вернулся в Россию – Локомотив, Алания ... А последним клубом, где Георгий чувствовал себя по-настоящему комфортно, и это положительно сказалось на его результативности, стал донецкий Металлург. По итогам Высшей лиги 2003/04 Деметрадзе с 18-ю мячами выиграл бомбардирскую гонку, сделав статистами Косырина, Шацких, Венглинского, Воробья, Брандау и других рыцарей атаки.

Потом судился с тогдашним владельцем киевского Арсенала Вадимом Рабиновичем, требуя своих кровно заработанных денег, прописанных в контракте. "Меня поддерживает верный товарищ – Каха Каладзе. Он за то, чтобы я не сдавался и до последнего отстаивал свою правоту. Да и в характере грузин есть такая черта, как бескомпромиссность. Руководство Арсенала еще не знает, с кем имеет дело!", – заверил меня эмоциональным тоном.

В 2010-м Деметрадзе вернулся домой и успел сыграть несколько матчей за Спартак-Цхинвали, после чего был задержан полицией. Далее – шесть лет заключения за связи с криминальным миром и участие в подпольном тотализаторе. Отсидел менее двух, выйдя на свободу после амнистии. Был президентом знаменитого Торпедо Кутаиси, впоследствии возглавил академию клуба Мерани.

В первые дни полномасштабного вторжения России Георгий надел футболку национальной сборной Украины и записал видеообращение. Оно звучало так: "Дорогие украинцы, я Георгий Деметрадзе – человек, который много лет играл и жил на вашей родине. Могу сказать, что это и моя вторая родина. Очень сожалею из-за того, что происходит у вас на родине. Хочу выразить свою поддержку народу Украины. Слава Украине!"

Похожих публичных заявлений мы ждали и от Кахи Каладзе. После Динамо он сделал роскошную карьеру в Милане – рядом с Шевой. В футболке "россонери" завоевал всевозможные трофеи, в частности Скудетто и два Кубка европейских чемпионов. Но на момент начала большой войны Каладзе уже много лет как познавал сладкие соблазны государственной власти. Министр энергетики, вице-премьер-министр, а с 2017-го и до сих пор – мэр Тбилиси. Он – член правящей пророссийской партии "Грузинская мечта", а значит у него все "в шоколаде".

Поэтому Каха молчит в лучших традициях Тимощука (дипломатический реплай в соцсетях не учитываем). Зато срывается на грузинских журналисток, которые ставят ему неудобные вопросы. В Грузии как раз озабочены подавлением массовых акций протеста сторонников европейских ценностей и евроинтеграции государства против "закона об иноагентах".

"Если бы не ситуация с войной, то у нас бы к нему и вопросов не было, – справедливо заметил в интервью Футбол 24 Кахабер Дгебуадзе, один из грузинских легионеров Нивы Тернополь 90-х. – Но каждый проявляет себя в сложных ситуациях. Как Каладзе себя проявил, мы видим. Мне кажется, что актерам и спортсменам не стоит идти в политику. Случай с Каладзе – лишь доказательство этому. Как за два года можно не приехать в Киев, в город, где он стал тем, кем он стал? Мне непонятно".

За всем этим с небес, видимо, внимательно наблюдает легендарный Котэ Махарадзе, которого не стало более 20 лет назад. Комментатор лишь на полгода пережил Лобановского и умер от инсульта. "Может быть напрасны наши ожидания?", – в фирменном стиле спрашивает он самого себя.

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