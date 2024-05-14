Мудрик устроил ад чемпиону мира, Забарный ошеломил Ширера – английские СМИ в экстазе от гола украинца
20:16 - Читати українською
Украинские легионеры выходят на финишную прямую в английской Премьер-лиге.
Среди украинцев Михаил Мудрик успешнее всех провел 37-й тур. Вингер Челси получил положительные отзывы за игру против Ноттингем Форест, где удалось отметиться голом и "напугать" чемпиона мира.
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Кроме Михаила, в основе своего клуба вышел только Забарный. Центрбек Борнмута получил престижную награду, а затем прозевал роковую атаку Брентфорда. Кстати, разогнал ее другой украинец – Егор Ярмолюк, который появился со скамейки запасных. Обо всем подробнее смотрите в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.
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