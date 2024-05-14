Среди украинцев Михаил Мудрик успешнее всех провел 37-й тур. Вингер Челси получил положительные отзывы за игру против Ноттингем Форест, где удалось отметиться голом и "напугать" чемпиона мира.

"Это то, что мы должны видеть чаще": в Англии огласили вердикт Мудрику после гола в ворота Ноттингем Форест

Кроме Михаила, в основе своего клуба вышел только Забарный. Центрбек Борнмута получил престижную награду, а затем прозевал роковую атаку Брентфорда. Кстати, разогнал ее другой украинец – Егор Ярмолюк, который появился со скамейки запасных. Обо всем подробнее смотрите в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.