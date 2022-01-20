Кубок Испании, 1/8 финала

Реал Сосьедад – Атлетико – 2:0

Голы: Янузай, 33, Сёрлот, 46

Атлетико пережил ад у стадиона Реал Сосьедада – окна на автобусе разбили, пришлось вмешиваться полиции

Для Атлетико Кубок Испании был едва ли не единственной возможностью завоевать хотя бы один трофей в сезоне. Защитить титул чемпиона вряд ли удастся (слишком далеко "матрасники" отпустили Реал), а в Суперкубке подопечные Симеоне вылетели еще на стадии полуфиналов. Есть еще Лига чемпионов, но добиться успеха там будет крайне сложно.

Болельщики Реал Сосьедад пытались максимально помочь своей команде и устроили сопернику адскую встречу. Такое настроение зарядило игроков королевского клуба и Элустондо уже в начале имел хороший момент, чтобы открыть счет, однако головой направил мяч мимо левой стойки. Через мгновение уже Янузай упустил шанс, пробив после отскока в считанных сантиметрах от каркаса ворот. Карраско в ответ огрызнулся выстрелом в перекладину! Незадолго до перерыва хозяевам удалось пробить Облака – Янузай откликнулся на навес и головой вывел Сосьедад вперед. Коке впоследствии требовал пенальти, очутившись на газоне в штрафной хозяев, но арбитр проигнорировал эпизод.

Сразу после отдыха Сёрлот удвоил преимущество "бело-голубых" и положение мадридцев стало крайне нелестным. Беззубая игра Атлетико во втором тайме не позволила ему хотя бы сократить счет (лишь один удар в створ ворот). Как следствие, закономерна победа Реал Сосьедада, который в турнире идет дальше.

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