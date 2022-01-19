Дженоа определилась с новым постоянным тренером, который попытается спасти команду от вылета.

"Грифоны" на своем официальном сайте объявили о назначении 48-летнего немца Александера Блессина.

Шевченко и его штаб продолжат получать зарплату в Дженоа – Бурбас раскрыл суммы

Контракт рассчитан до июня 2024 года. Блессина вырвали из Остенде, который в чемпионате Бельгии был борцом за выживание. Специалист 7 лет провел в системе РБ Лейпцига и даже имел краткий опыт управления первой командой "быков".

Напомним, Дженоа уволила Андрея Шевченко после поражения от Милана в Кубке Италии. В матче с Фиорентиной (0:6) командой уже руководил временный тренер Абдулай Конко. Генуэзцы отстают от зоны спасения на 6 очков.

Шевченко требует фантастическую зарплату от нового работодателя – украинский тренер сажает конкурента на скамью запасных