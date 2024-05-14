Реал принимает Алавес в рамках 36-го тура Ла Лиги 2023/24. Стартовые составы, судьба Андрея Лунина и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 36-го тура испанской Ла Лиги 2023/24 между Реалом и Алавесом начнется в 22:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. За основными событиями игры также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

Реал отпустит Лунина только за фиксированную сумму – трансферная стоимость украинца намного ниже

Тибо Куртуа в третий раз подряд оставляет Андрея Лунина в запасе на матч Ла Лиги. Это очень тревожный сигнал для украинца. Пресса убеждена, что основной вратарь последних туров чемпионата выйдет защищать ворота Реала и в финале ЛЧ против Боруссии Д. Нынешний состав мадридцев вообще очень боевой и вполне может повториться на Уэмбли 1 июня.

Стартовый состав Реала: