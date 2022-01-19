Бывший наставник Колоса Руслан Костышин теперь будет главным тренером Аксу из Казахстана.

Аксу в своем Instagram сообщил о назначении Руслана Костышина на должность главного тренера.

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Клуб не разглашает срок контракта с 45-летним украинским специалистом. Отметим, что Аксу является дебютантом элитного дивизиона чемпионата Казахстана.

Единственным местом работы в тренерской карьере Костышина был Колос, с которым Руслан Владимирович работал с 2014 по 2021 годы и прошел путь от аматоров до участника УПЛ и еврокубков.

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