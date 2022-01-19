Костышин официально стал тренером казахского Аксу
10:47 - Читати українською
Бывший наставник Колоса Руслан Костышин теперь будет главным тренером Аксу из Казахстана.
Аксу в своем Instagram сообщил о назначении Руслана Костышина на должность главного тренера.
Зинченко заинтересовал Бетис – украинец может покинуть Манчестер Сити уже зимой
Клуб не разглашает срок контракта с 45-летним украинским специалистом. Отметим, что Аксу является дебютантом элитного дивизиона чемпионата Казахстана.
Единственным местом работы в тренерской карьере Костышина был Колос, с которым Руслан Владимирович работал с 2014 по 2021 годы и прошел путь от аматоров до участника УПЛ и еврокубков.
"Хлопці кажуть, що на вулицю страшнувато виходити": вихованець Динамо про буремний Казахстан і школу виживання Раванеллі
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter