На этой неделе представители суперзвезды планируют встретиться с новым исполнительным директором клуба – Ричардом Арнольдом, сообщает The Sun.

"Роналду не может все делать самостоятельно": Рангник озвучил претензии к партнерам португальца

Агенты Роналду хотят откровенно обсудить условия дальнейшего сотрудничества и даже досрочный разрыв контракта. Летом португалец подписал соглашение по схеме 2+1, однако нынешнее состояние МЮ его изрядно разочаровало. Безразличное отношение отдельных партнеров, смена тренера, анархия в руководстве – такие перспективы совсем не радуют Роналду, которому в феврале исполнится 37 лет. Если боссы "красных дьяволов" не дадут нападающему удовлетворительных гарантий развития, он будет рассматривать летний переход в более амбициозный проект. В случае непопадания команды в Лигу чемпионов уход Криша станет неизбежным.

Добавим, что в текущем сезоне Роналду является самым результативным игроком Манчестер Юнайтед – 14 голов и 3 ассиста в 22 матчах.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба