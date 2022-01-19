Андрей Шевченко получил предложение от Галатасарая в последние дни работы в Дженоа, утверждает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Шевченко и его штаб продолжат получать зарплату в Дженоа – Бурбас раскрыл суммы

Впрочем, 45-летний украинский специалист решил отказать турецкому гранду. В итоге, 11 января Галатасарай возглавил Доменек Торрен.

Напомним, Дженоа уволила Андрея Шевченко 15 января, после поражения от Милана в Кубке Италии. В матче с Фиорентиной командой руководил Абдулай Конко, но это не спасло от фиаско. "Фиалки" разгромили Дженоа со счётом 6:0.

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