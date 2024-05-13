"Футбол 24" проанализировал противостояние Тибо Куртуа и Андрея Лунина за позицию номера 1 в Реале – бельгиец снова сыграл в матче Ла Лиги, который, правда, ничего не решал.

Куртуа уже во второй игре подряд в Ла Лиге получил игровое время – бельгиец отстоял всю игру против Гранады, которая завершилась разгромной победой Реала. Испанские СМИ отметили уверенную игру Тибо на выходах – именно это является одной из слабостей Лунина.

Уже начались разговоры о том, что Куртуа должен играть в финале Лиги чемпионов – медиа начали настоящую кампанию, которую начали готовить к тому, что именно Тибо сыграет в решающей игре самого престижного клубного турнира. Высказывались и настоящие легенды, такие как Сантьяго Каньисарес и Икер Касильяс. Фанаты Реала в своем большинстве голосуют за Лунина на финал Лиги чемпионов.

А Роман Яремчук опозорился в матче против Райо Вальекано. "Летучие мыши" могли победить, ведь украинец имел едва ли не стопроцентную возможность, но умудрился пробить мимо ближней стойки. Подробнее обо всем этом смотрите на "Футбол 24".