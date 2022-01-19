Ранее сообщалось, что в настоящее время третья команда испанской Ла Лиги контактировала с Манчестер Сити по поводу возможности подписать 25-летнего украинца.

Зинченко заинтересовал Бетис – украинец может покинуть Манчестер Сити уже зимой

Журналист "Футбол 24" Владимир Лесько в своем Twitter сообщает, что это неправда. У Бетиса нет шансов подписать Зинченко из-за финансовых проблем. Приближенные к севильскому клубу источники удивлены появлением этой информации. Более того, Бетис зимой совсем не планирует приглашать новых футболистов. Нет средств.

В текущем сезоне 25-летний Зинченко провел 12 матчей за Манчестер Сити, в которых отдал 2 результативных передачи. В 2022 году украинец еще не выходил на поле из-за болезни.

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