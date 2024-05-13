Динамо и Кривбасс сыграют свой матч 29-го тура УПЛ в другой день, нежели было запланировано.

Поединок Динамо – Кривбасс был перенесен на субботу 18 мая вместо 19-го мая, когда должны были провести свои матчи все клубы УПЛ, сообщает официальный сайт Динамо.

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Изменить дату проведения игры удалось по взаимному согласию клубов. Встреча состоится на стадионе Динамо им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Добавим, что Динамо и Кривбасс уже решили свои турнирные задачи. Киевляне завершат сезон 2023/24 на втором месте, а криворожане – на третьем.

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