Миколенко пропустил первую тренировку под руководством нового тренера Эвертона – фанаты выведали неофициальную причину
Отсутствие украинского легионера "ирисок" Виталия Миколенко на тренировке изрядно взволновало ливерпульских болельщиков.
Защитник Виталий Миколенко отсутствовал на первом занятии Эвертона под руководством временного наставника "ирисок" Данкана Фергюсона. На видео тренировки команды не было замечено украинского футболиста, что вызвало беспокойство у фанатов команды. "А где Миколенко?" – спросили болельщики Эвертона в комментариях.
О причинах отсутствия украинца пока не сообщается, однако болельщики предположили, что наш легионер инфицирован COVID-19. К слову, Эвертон – один из тех, кто не предоставляет конфиденциальную информацию о заражении своих игроков коронавирусом.
Напомним, Фергюсон возглавил Эвертон после увольнения Рафаэля Бенитеса. Миколенко успел провести за "ирисок" два матча: один в Кубке и один – в Премьер-лиге.
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