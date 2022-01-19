Защитник Виталий Миколенко отсутствовал на первом занятии Эвертона под руководством временного наставника "ирисок" Данкана Фергюсона. На видео тренировки команды не было замечено украинского футболиста, что вызвало беспокойство у фанатов команды. "А где Миколенко?" – спросили болельщики Эвертона в комментариях.

О причинах отсутствия украинца пока не сообщается, однако болельщики предположили, что наш легионер инфицирован COVID-19. К слову, Эвертон – один из тех, кто не предоставляет конфиденциальную информацию о заражении своих игроков коронавирусом.

Mykolenko has the Covid I heard — ORIGINAL Everton Views (@EvertonViews) January 19, 2022

Напомним, Фергюсон возглавил Эвертон после увольнения Рафаэля Бенитеса. Миколенко успел провести за "ирисок" два матча: один в Кубке и один – в Премьер-лиге.

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