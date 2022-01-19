Шевченко может всех переиграть после отставки с Дженоа. Пока у "грифонов" срываются переговоры с преемниками легенды Милана и Динамо (что-то маловато желающих браться за команду, которая после прощания с нашим тренером выдала 0:6 с Фиорентиной), бывший наставник сборной Украины получает сразу несколько предложений моментального трудоустройства. Если Галатасарай – это достаточно рискованное направление, желания одного Руй Кошты для Бенфики маловато, а в Динамо всегда успеет, то сборная Польши остается соблазнительным вариантом.

Замена Шевченко превратилась в хаос – ожидаемый кандидат "предал" Дженоа, приходится звать старого знакомого

Komunikat Polskiego Związku Piłki Nożnej – "Prezes poinformował Członków Zarządu, że trwają negocjacje z kandydatami na trenera". Całość... ️ — PZPN (@pzpn_pl) January 19, 2022

Это была бы очень неожиданная развязка, но о ее реальности снова рапортуют ведущие журналисты соседней страны. Сегодня, 19 января, Польский футбольный союз (PZPN) должен был объявить имя нового главного тренера "Кадры". Президент местной федерации договорился об условиях контракта с местным специалистом Адамом Навалкой, который ранее уже работал со своей сборной, еще 14 января. Однако очень похоже, что внезапная отставка Шевы из Дженоа заставила Цезары Кулешу начать новую игру. Сегодня польские функционеры после заседания местного Исполкома объявили только загадочное сообщение о том, что переговоры с кандидатами... все еще продолжаются.

Andrij Szewczenko poważnym kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski! https://t.co/1BLYz3rwqG — Przegląd Sportowy (@przeglad) January 19, 2022

Przeglad Sportowy убеждает, что несмотря на все предыдущие инсайды, ситуация кардинально изменилась: "Навалка пересел на скамейку запасных". Президент PZPN избрал достаточно разумную стратегию. Договорился с опытным польским тренером, чтобы выиграть время для переговоров с кем-то поинтереснее. Если не выгорит, Навалку объявят преемником португальца Пауло Соузы, еще 26 декабря предательски бежавшего в бразильский Фламенго. Если выйдет договориться с более статусным претендентом, Кулеша надеется стать победителем в глазах СМИ и болельщиков.

"Шевченко, безусловно, интересный наставник" – Польша официально определилась с кандидатами на тренера сборной

A(ndrij) S(zewczenko), czyli AS Cezarego Kuleszy. https://t.co/laGWfo3nxW — Maciej Szmigielski (@szmig) January 19, 2022

Навалка выводил Левандовски и компанию на два подряд больших турнира. Впрочем, дальнейшая его карьера не внушает особого оптимизма. Даже звезды сборной Польши, играющие в АПЛ, сомневаются в перспективах повторить успех с Навалкой. Кулеша очень хотел бы не отставать авторитетом от легендарного Збигнева Бонека, своего предшественника в данной должности. Поэтому всеми силами показывает, насколько борется за самых лучших кандидатов до последнего. При этом сохраняя контроль над ситуацией и план Б. Проблема в том, что Бонек днями потролил вариант с Навалкой, мол это уже не будет авторская версия Кулеши, а копирование предшественника.

Поэтому нынешний президент Польского футбольного союза стремится доказать всем свой независимый авторитет. Одним из его ходов как влиятельной персоны в переговорах с Навалкой стало продвижение Ежи Дудека в тренерский штаб фактически вопреки видению наставника, всегда работавшего со своими людьми. Это тот самый экс-вратарь Ливерпуля, взявший легендарный пенальти... от Шевченко в финале Лиги чемпионов 2005. Польские СМИ продолжают настаивать, что именно Андрей Николаевич остается главным кандидатом мечты для Кулеши, выигрывая конкуренцию у Навалки и другого поляка Михала Пробежа.

Вопрос в том, что Шевченко получает солидную зарплату от Дженоа по контракту, действующему до 2024 года. Следовательно, на то, чтобы согласовать окончательный разрыв с итальянцами, а затем договориться обо всем с федерацией футбола Польши, нужно гораздо больше времени. Именно поэтому сегодня никакого Навалки во главе "Кадры" так и не дождались, дополняет инсайды Przeglad Sportowy популярный журналист Станислав Сташевски. Сотрудничество украинца с Дудеком стало бы еще одним резонансным ходом Кулеши, отмечает польский комментатор Роман Колтонь.

В свою очередь Sport.pl узнал у источников из окружения Шевы, какая зарплата заинтересует украинского тренера. Это фантастические для сборной Польши 3 миллиона евро в год. Соуза получал всего 850 тысяч евро. Следовательно, этот портал считает, что сейчас до возможного назначения – пропасть. Польские журналисты разузнали, что Шевченко ни в коем случае не согласился бы на 1 миллион евро, а якобы именно такую ​​зарплату реально мог бы предложить PZPN.

Кулеша стремится угадать с тренером, чтобы войти в историю так же, как Бонек после четвертьфинала Евро-2016. В лице Шевченко функционер видит свой большой козырь в этом деле. Принципиальный соперник по отбору ЧМ-2022 – Россия. Сотрудничество легендарного обладателя Золотого мяча с Левандовским, другим выдающимся бомбардиром, которому этот приз еще не покорился. Все еще достаточно статусный украинский тренер с его итальянским штабом, который вывел нашу сборную в четвертьфинал Евро-2020, тогда как "бело-красные" не вышли даже из группы. Главный вопрос в том, насколько далеко нынешний босс польского футбола готов пойти ради этой сделки. Планка требований Шевы приподнята крайне высоко.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа