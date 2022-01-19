Бетис обратился к Манчестер Сити по поводу возможности подписать Зинченко этой зимой, сообщает El Chiringuito TV.

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Скорее всего, речь идет об арендном соглашении. Интересно, что Бетис уже пытался подписать Александра в 2018 году, но украинец остался в Англии.

В текущем сезоне 25-летний Зинченко провел 12 матчей за Манчестер Сити, в которых отдал 2 результативных передачи. В 2022 году украинец еще не выходил на поле из-за болезни.

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