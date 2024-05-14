Новым наставником сборной Канады стал американец Джесси Марш. Как информирует официальный сайт мужской сборной "красных", контракт специалиста рассчитан до середины 2026 года. Таким образом, он будет руководить национальной командой Канады на Копа Америка 2024 года, Золотом кубке КОНКАКАФ 2025 года и домашнем ЧМ-2026.

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Сообщается, что решение пригласить Марша было принято на собрании совета, который состоял из бывших игроков сборной. Ранее от этой работы отказались Жозе Моуринью, Уле Гуннар Сульшер и Фрэнк Лэмпард.

Соперниками Марша в первых товарищеских матчах во главе канадской сборной станут Нидерланды и Франция. Обе встречи состоятся 6 и 9 июня соответственно.

Напомним, что ранее Марш самостоятельно тренировал Монреаль Импакт, РБ Лейпциг, Зальцбург и Лидс.

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