Недавно появилась информация, что украинец согласовал новый контракт со "сливочными", который будет действовать до 2029 года. Несмотря на то, что Реал хотел сохранить Андрея Лунина в своей команде, они также не исключают продажу голкипера летом.

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Как сообщает Defensa central, мадридцы могут согласиться на трансфер украинца в том случае, если за него предложат 30 миллионов евро. Transfermarkt оценивает Андрея в 16 млн евро. Кроме того, будущее Лунина будет тесно связано с конкуренцией с Тибо Куртуа.

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Напомним, в текущем сезоне Андрей сыграл за Реал в 30 матчах во всех турнирах. В 12 играх украинцу удалось сохранить свои ворота "сухими".

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