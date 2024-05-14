Реал отпустит Лунина только за фиксированную сумму – трансферная стоимость украинца намного ниже
Реал может продать голкипера сборной Украины Андрея Лунина, если поступит заманчивое предложение.
Недавно появилась информация, что украинец согласовал новый контракт со "сливочными", который будет действовать до 2029 года. Несмотря на то, что Реал хотел сохранить Андрея Лунина в своей команде, они также не исключают продажу голкипера летом.
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Как сообщает Defensa central, мадридцы могут согласиться на трансфер украинца в том случае, если за него предложат 30 миллионов евро. Transfermarkt оценивает Андрея в 16 млн евро. Кроме того, будущее Лунина будет тесно связано с конкуренцией с Тибо Куртуа.
Напомним, в текущем сезоне Андрей сыграл за Реал в 30 матчах во всех турнирах. В 12 играх украинцу удалось сохранить свои ворота "сухими".
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