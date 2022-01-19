Тоттенхэм отставал от зоны ЛЧ на 4 очка, однако имел четыре матча в запасе. Один из них лондонцы должны были провести в гостях против Лестера – и уже на 9-й минуте "шпоры" могли открыть счет в результате вторжения Кейна в штрафную. Харри обыграл Сёюнджю и Чаудри, пробив метров с 9-ти, но мяч с линии ворот выбил Томас. На 20-й Кейн опять был близок к взятию ворот, замкнув подачу Винкса с углового, однако на этот раз "лис" спасла перекладина.

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На 23-й минуте гости снова могли отличиться. Сначала Моура подобрал мяч перед штрафной и мощно выстрелил в дальний нижний угол (Шмейхель парировал), а затем Санчес завершал кросс от Регилона ударом головой с минимального расстояния – сфера коснулась внешней стороны сетки. Такую расточительность в АПЛ не прощают: на 24-й минуте Дака получил мяч в чужой штрафной в результате удачного рикошета от Регилона, расстреляв ворота метров с 6-ти – 1:0! Лестер вышел вперед.

На 34-й минуте хозяева имели шанс удвоить свое преимущество в результате лонгшота Мэддисона, однако Льорис парировал. Тотхэм ответил очень агрессивно: на 37-й Моура запорол выход один в один, а Хёйберг с отскока пробил в пустые ворота – впрочем, "лис" спас Олбрайтон.

На 38-й же лондонцы таки прошили Шмейхеля, в чем очень помогла ошибка Вестергора в обороне. Винкс перехватил сферу и выполнил заброс в штрафную на Кейна, а тот, эффектно переиграв Сёюнджю, выстрелил метров с 10-ти – 1:1!

Отдыхать команды отправились при ничейном счете. Во втором тайме содержание игры особо не изменилось, однако Тоттенхэм стал действовать менее остро. Тем не менее, шансы забить еще один гол у "петухов" были: так, на 57-й минуте Догерти метров с 13-ти стрелял мимо дальней штанги, а на 64-й с дистанции мощно выстрелил из-за пределов штрафной в правую девятку - Каспер парировал! Также гости провели несколько перспективных атак без логического завершения. Лестер огрызнулся проникающим пасом от Дьюсбери-Холла под удар Мэддисону, однако Льорис не спал.

Подопечные Антонио Конте в середине второго тайма преобладали в активности, но Лестеру удалось выровнять ход матча. На 75-й минуте Брендан Роджерс сделал важную замену, выпустив Барнса вместо Дака – всего через минуту свежий Харви организует неожиданный гол "лис"! Он протянул мяч в штрафную и выполнил классный короткий пас под врывание Мэддисона на правый край, а Джеймс мощно выстрелил. 2:1! Хозяева снова повели в счете.

Тоттенхэм мог отыграться уже через минуту в результате выстрела Кейна с линии штрафной. Его заблокировали, однако мяч отскочил на Догерти – тот нанес удар метров с 5, но Шмейхель успел сократить дистанцию ​​и накрыть его. Лестер же имел возможность закрыть игру на 90-й минуте усилиями Барнса, которому удалось прорваться к штрафной и убрать на замахе Санчеса – впрочем, в последний момент мяч выбил Хёйберг.

Этот момент стоил Лестеру победы. На последних секундах Догерти отозвался на заброс из глубины, но мяч выбили. Правда, выбили его точно на ногу свежему Бергвейну – Стевен же бахнул изо всех сил точно в левый нижний угол. 2:2!

Казалось, это конец, однако после розыгрыша мяча в центре хозяева быстро его потеряли, а Кейн запустил передачу вперед на ход Бергвейну. Стевен же перегнал всех защитников, обошел Шмейхеля и пробил в дальний угол – мяч влетел в ворота с рикошетом от штанги. 2:3! Тоттенхэм празднует победу!

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