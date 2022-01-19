Матч Эльче – Реал состоится 20 января. Вероятнее всего, ворота мадридцев снова будет защищать Андрей Лунин. Прежде всего, это кубковый матч, а в этом турнире играет украинец. Во-вторых, Тибо Куртуа заболел и не попал даже в заявку.

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"Еще один раунд турнира, о котором мы думаем. Мы готовы. У Эльче хорошая динамика – они выиграли семь из 10 последних матчей. Реал должен быть осторожным, играть хорошо и побеждать.

Куртуа нездоров, он не сыграет в завтрашнем матче. У нас есть и другие травмированные, остальные готовы. Болезнь Тибо не серьезна. Это пройдет через несколько дней, не больше. Это личное, я не могу сказать, что происходит. Думаю, он будет доступен в воскресенье", – сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

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