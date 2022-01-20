Кубок Италии, 1/8 финала

Сассуоло – Кальяри – 1:0

Гол: Харруи, 18

Интер – Эмполи – 3:2 (дополнительное время)

Голы: Санчес, 13, Раноккья, 90+1, Сенси, 104 – Байрами, 61, Раду, 76 (аг)

Первый матч дня оказался достаточно скромным на голы. Сассуоло хватило точного удара Харруи, чтобы выбить Кальяри. После перерыва Паволетти мог сравнять счет, но его забитый мяч отменили из-за офсайда.

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Интер и Эмполи устроили настоящий триллер. Симоне Индзаги дал шанс многим запасным игрокам, а в начале матча "нерадзурри" помогла травма Корреа. Аргентинца заменил Алексис Санчес, который вывел хозяев вперед. Интер несколько сбросил обороты, за что поплатился уже во второй половине. Эмполи сенсационно забил два мяча усилиями Байрами и "самострела" Раду, который подменял Хандановича.

На поле появилась бригада спасения – Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко. Именно последний в компенсированное время отдал результативную передачу на эффектные "ножницы" Раноккьи, заставив команды играть дополнительные 30 минут. Первый экстратайм проходил спокойно, но и здесь Интер нашел силы для ударной концовки. На 104-й минуте миланцы удачно запрессинговали соперника на чужой половине, и Сенси с линии штрафной идеально пробил под перекладину – 3:2. Интересно, что травматичный хавбек вскоре должен перейти в Сампдорию на правах аренды.

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