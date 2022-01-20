Манчестер Юнайтед не ожил после смены тренера. В каждом матче у команды есть игровые проблемы как с созданием моментов, так и с обороной. Ральф Рангник отказался от фирменной схемы 4-2-2-2 и перевел команду на более удобные 4-2-3-1. Сегодня после пропуска двух матчей вернулся в основу Роналду. Неожиданно сохранил место в старте Эланга.

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Манчестер Юнайтед приехал в гости к скромному Брентфорду, который удивляет интенсивным и зрелищным футболом. Как ни странно, а главным героем "дьяволов" снова стал Давид Де Хеа. Испанец в первом тайме совершил два невероятных сейва после ударов Йенсена. Хавбек Брентфорда в упор расстреливал ворота МЮ на контратаках. У гостей до перерыва был один хороший момент, когда Далот пробил возле "девятки".

Но во втором тайме Манчестер Юнайтед создал несколько шансов и отлично ими распорядился. Фред забросил в штрафную площадь на Элангу, а молодой швед принял мяч и головой вывел МЮ вперед. Второй гол манкунианцы забили после перехвата в центре поля. Роналду грудью круто сбросил на ход Фернандешу, а Бруну покатил на пустые ворота Гринвуду.

Ральф Рангник отреагировал на победный счет и заменил Роналду на Магуайра. Криштиану с очень недовольным видом ушел с поля, швырнул куртку и долго что-то обиженно бормотал. Впрочем, команда сохранила концентрацию, а Рашфорд третьим голом устроил разгром. И все же Де Хеа не удержал ворота "сухими" – Брентфорд забил гол престижа после вбрасывания аута.

Финальный свисток зафиксировал победу Манчестер Юнайтеда. "Дьяволы" набрали 35 очков, но остались на 7 месте. Брентфорд с 23 баллами разместился на комфортном расстоянии от зоны вылета.