Мудрик заинтересовал французский Ланс
Вингер "горняков" Михаил Мудрик получил очередной вариант продолжения карьеры.
Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик попал на радары Ланса, сообщает MSV Foot.
Брентфорд сделал Шахтеру новое предложение по Мудрику, – 90min
По информации источника, французский клуб следит за 21-летним украинцем с начала ноября 2021 года, но предложения по игроку пока еще не делал.
Напомним, ранее о желании подписать "горняка" заявлял английский Брентфорд и даже сделал два предложения Шахтеру (в размере 12 и 15 млн евро плюс бонусы). Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.
Ланс после 21-го тура занимает в турнирной таблице Лиги 1 шестую строчку, имея в своем активе 33 очка.
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