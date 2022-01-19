Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик попал на радары Ланса, сообщает MSV Foot.

Брентфорд сделал Шахтеру новое предложение по Мудрику, – 90min

По информации источника, французский клуб следит за 21-летним украинцем с начала ноября 2021 года, но предложения по игроку пока еще не делал.

Напомним, ранее о желании подписать "горняка" заявлял английский Брентфорд и даже сделал два предложения Шахтеру (в размере 12 и 15 млн евро плюс бонусы). Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

Ланс после 21-го тура занимает в турнирной таблице Лиги 1 шестую строчку, имея в своем активе 33 очка.

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