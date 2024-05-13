Во Франции, безусловно, есть много талантов, но обычно мы обсуждаем атакующих игроков, которые уже вовсю блестят на европейской арене. Впрочем в Лиге 1 растет новая звездочка среди защитников, которую уже окрестили "новым Вараном". Его имя Лени Йоро.

Испанские СМИ активно пишут об интересе к французскому защитнику со стороны Реала. Мадридцы уже несколько лет переманивают лучших игроков чемпионата Франции в свою команду и летом планируют усилить линию обороны воспитанником Лилля.

Лени Йоро родился в Сен-Морисе (Валь-де-Марн), что в пригороде Парижа. Первые шаги в футболе он делал в Альфорвиле, где играл в течение года, а затем в возрасте шести лет переехал с родителями на север Франции. Там продолжил обучение в клубе Вильнев-д'Аск, где его заметил Лилль. Лени присоединился к академии "догов" в 2017-м, когда ему исполнилось 12 лет.

В составе Лилля он быстро прогрессировал. Когда Йоро выступал за U-15, он вырос на 10 сантиметров за год, начали накапливаться травмы, и у тренеров возникли сомнения относительно продолжения его карьеры. Лени успешно преодолел все проблемы.

Лени Йоро в академии Лилля, фото: DR/LP

"Когда я увидел его впервые, он был портретом Рафаэля Варана. Такое же отношение, та же зрелость в том же возрасте, тот же рост, тот же морфотип. Такие дети – это счастье", – вспоминает Орландо Сильвестри, тренер молодежной команды.

В юношеской Лиге УЕФА дебют Йоро состоялся в матче против Севильи в октябре 2021 года. Защитник вынужденно вышел на поле и получил лишь 10 минут игры. Этот матч стал ключевым для Лени в подъеме в первую команду Лилля. Француз поразил своих тренеров позиционированием, чтением игры и оборонительными действиями. Сразу было принято решение интегрировать его в профессиональную группу, которой руководил уже Паулу Фонсека. Португальскому специалисту понадобилось меньше чем 10 тренировок, чтобы разглядеть талант Йоро.

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Фонсека долго тянул с профессиональным дебютом Лени в Лиге 1. Он пришелся на последний день сезона 2021/22, матч с Ниццей. На тот момент Йоро было 16 лет, 6 месяцев и один день. Француз стал вторым самым молодым игроком, выступавшим за Лилль, обойдя Эдена Азара.

"Я не могу поверить, что ему шестнадцать, когда вижу, как он приходит на тренировку. Он меня поражает. Центральным защитником тяжело, когда ты молод. Вы думаете, что ему уже 21-22 года. Он будет развиваться физически, это нормально, и через два-три года станет сильнее и быстрее. Это произойдет с трудом и опытом. У него есть потенциал сделать великолепную карьеру, но это зависит только от него", – рассказывал защитник Лилля Жозе Фонте.

Лени Йоро празднует победу с командой / фото: E. Garnier/L'Équipe

В сезоне 2022/23 Лени продолжил свое восхождение по карьерной лестнице. Фонсека уже доверял игроку гораздо больше. За всю кампанию Йоро сыграл в 13 матчах Лиги 1 и в двух матчах Кубка Франции, где записал в свой актив первую результативную передачу на профессиональном уровне. Не все было идеально. Лени ошибался, привозил голы, но Фонсека верил в талант Йоро, за которым уже начали следить европейские гранды.

"Он – тот тип игрока, который подходит для нашей игры. На позиции центрального защитника непросто найти игрока с характером и качествами Лени. Я думаю, что он – будущее этого клуба. Как тренер, вам необходимо защищать игроков такого возраста. Я не хочу его слишком выставлять, я хочу создать идеальные условия, чтобы он развивался", – объяснял Фонсека об игровом времени защитника.

Выступления Йоро полностью убедили португальского тренера, а еще добавились травмы. Фонсеке ничего не оставалось, как сформировать пару Йоро – Фонте. Опытный Жозе взял под крыло юного француза, объясняя, что ошибки – это часть жизни и нельзя на них зацикливаться. В кампании 2023/24 Лени стал основным игроком Лилля. Дебютировал в Лиге конференций и забил свои дебютные голы. До прошлого уик-энда Йоро отыграл в Лиге 1 2492 минуты. Ни один игрок Лилля не проводил на поле больше, чем француз.

Сравнительный радар Лени Йоро в Лилле между сезонами 2022/23 и 2023/24

Лени отличается на поле своим спокойствием. И это в 18 лет, когда с давлением не могут справиться даже опытные игроки. Йоро умеет правильно располагаться, любит действовать путем короткого и среднего паса, хотя в сезоне 2023/24, по сравнению с прошлым, он значительно улучшил длинные передачи. Йоро прекрасно играет головой, что он продемонстрировал, забивая свои голы.

"Новинка – это Лени и качество, которое он демонстрирует. Его личность, его профессионализм. Он все время сосредоточен, слушает и хочет учиться, остается позитивным, даже когда его критикуют. Когда вы так реагируете, с вами могут произойти только хорошие вещи. Я рад быть частью этого приключения. Я здесь, чтобы помочь ему, даже если он ничего не просит", – рассказывает ветеран "догов" Жозе Фонте.

Француз классно играет на опережение, надежный в обороне. Его подкаты иногда граничат с фолом, но Лени удается чисто отбирать мячи. Он во многом полагается на свое высокое чувство позиционной осведомленности, умение читать игру и технические навыки при выполнении перехватов.

Умение Йоро владеть мячом – это то, что больше всего отличает центрального защитника, и то, что делает его таким популярным игроком. Действительно, Лени также активно участвует в игре своей команды, но он не является тем, кто продвигает мяч вперед. Однако очень надежно держит мяч, допускает относительно мало ошибок, как для молодого игрока, и в целом остается спокойным даже под давлением.

"Я доволен тем, что он показывает. Лени значительно спрогрессировал, стал играть важную роль в команде. Он молодой игрок, но демонстрирует большую зрелость, он замечательный профессионал. Он должен думать о том, что ему еще нужно совершенствовать, чтобы стать великим игроком в будущем", – предсказывает Фонсека.

Йоро не склонен к активным оборонительным действиям на половине поля соперника, предпочитая держаться в стороне и быть наиболее пассивным защитником в своей команде. Таким образом, он может полагаться на свою способность чувствовать опасность и соответственно позиционировать себя, чтобы справиться с ней, если потенциальная проблема перерастет в реальную угрозу. Расположение – это еще одно главное качество Лени. Он настолько правильно умеет позиционировать свое тело, что в любой момент легко может развернуться и изменить направление бега.

Карта защитных действий и тепловая карта Лени Йоро в текущем сезоне

Йоро использует свое сильное чувство защитного позиционирования, чтобы оказаться в нужном месте, чтобы восстановить владение мячом в ситуации, которая могла бы стать угрожающей для его команды. Большинство его защитных действий происходят на краю собственной штрафной площадки или даже внутри штрафной площадки.

Конечно, что Лени Йоро очень молодой игрок и ему еще есть в чем расти. Юному защитнику Лилля трудно действовать при агрессивной защите, он не чувствует себя комфортно, когда его команда теряет мяч глубоко, или когда приходится защищаться в переходах. Несмотря на то, что в этом сезоне физически Йоро улучшился, он до сих пор должен нарастить мышцы.

Для своего возраста Лени очень неплохой защитник. В Лиге 1 он точно выделяется, поэтому неудивительно, что Реал пытается как можно быстрее привлечь игрока, чтобы избежать конкуренции. Но лучший вариант для Йоро – еще хотя бы год посидеть во Франции и отточить свои навыки. В правильных руках Лени может стать крутым защитником и большой надеждой для сборной Франции. Тьерри Анри, наставник молодежки, уже вызывает Йоро в команду U-21, несмотря на его возраст.

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