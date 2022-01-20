Шева

Андрій Шевченко вимагає фантастичну зарплату в нового роботодавця – український тренер садить конкурента на лаву запасних. Шева відмовився очолювати Галатасарай. Дженоа знайшла заміну для Шевченка. Італійський клуб зробив ставку на борця за виживання з чемпіонату Бельгії.

Наші за кордоном

Віталій Миколенко пропустив перше тренування під орудою нового тренера Евертона – англійські фанати вивідали неофіційну причину. Андрій Лунін залишився без конкурента на сьогоднішній матч.

Михайло Мудрик зацікавив французький Ланс. З'явилася інформація, що Олександр Зінченко потрапив на радари Бетіса, однак трансферу не буде. Руслан Костишин офіційно став тренером казахського клубу.

Світ

Манчестер Юнайтед обіграв Брентфорд, але Рангнік розгнівав Роналду. І все це на фоні чуток про достроковий розрив контракту. Тоттенхем вирвав драматичну перемогу над Лестером.

Реал Сосьєдад пробився у чвертьфінал Кубка Іспанії, впевнено здолавши Атлетіко. Розкішні голи врятували Інтер від вильоту з Кубка Італії. Згідно з інсайдами, Мбаппе гратиме за Реал у наступному сезоні.