Будущее нападающего Килиана Мбаппе остается одной из важнейших тем в европейских СМИ.

Накануне появилась информация, что француз якобы уже не столь устойчив в своем желании покинуть Париж и может подписать новый контракт.

Мбаппе приблизился к новому контракту с ПСЖ – Зидан сломал планы Реала

Ведущий программы El Chiringuito Хосеп Педрерол утверждает, что переезду футболиста в Мадрид ничего не угрожает. "Уверяю, Мбаппе будет играть за Реал в следующем сезоне", – сказал Педрерол.

Напомним, контракт 23-летнего форварда сборной Франции с ПСЖ истекает уже этим летом. Ранее Мбаппе не раз заявлял, что покинет ПСЖ. Ожидается, что Килиан присоединится к Реалу на правах свободного агента.

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