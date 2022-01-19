Мбаппе будет играть за Реал в следующем сезоне, – El Chiringuito
Будущее нападающего Килиана Мбаппе остается одной из важнейших тем в европейских СМИ.
Накануне появилась информация, что француз якобы уже не столь устойчив в своем желании покинуть Париж и может подписать новый контракт.
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Ведущий программы El Chiringuito Хосеп Педрерол утверждает, что переезду футболиста в Мадрид ничего не угрожает. "Уверяю, Мбаппе будет играть за Реал в следующем сезоне", – сказал Педрерол.
Напомним, контракт 23-летнего форварда сборной Франции с ПСЖ истекает уже этим летом. Ранее Мбаппе не раз заявлял, что покинет ПСЖ. Ожидается, что Килиан присоединится к Реалу на правах свободного агента.
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