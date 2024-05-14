Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн решил не включать в заявку на Евро-2024 защитника дортмундской Боруссии Матса Хуммельса, который стал героем полуфинального противостояния Лиги чемпионов с ПСЖ. Он не только забил победный мяч в ответном матче 1/2 финала турнира, но и "закрыл" главную звезду парижан – форварда Килиана Мбаппе.

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Как информирует журналист Bild Кристиан Фальк, Нагельсманн твёрд в своём убеждении и уже принял решение. Ранее тренер "манншафт" разослал приглашения в заявку на Евро-2024 Максимилиану Миттельштадту, Каю Хаверцу, Робину Коху, Крису Фюриху, Никласу Фюлькругу, Мануэлю Нойеру, Александару Павловичу, Йонатану Та и Нико Шлоттербеку.

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