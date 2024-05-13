Главные новости 12 мая: матч Кривбасса и Полесья не доиграли, Арсенал снова стал лидером АПЛ, прощание Мбаппе
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за воскресенье, 12 мая.
Украина
Кривбасс – Полесье: матч УПЛ прервали из-за воздушной тревоги.
Колос официально получил нового главного тренера – он стартовал в УПЛ с двух поражений.
Черноморец в большинстве разбил Металлист 1925, оставив Скрипника на дне – харьковчане без шансов на спасение.
СК Днепр-1 безвольно проиграл Александрии – Ротань прервал неудачную серию, "шантажа" Максимова хватило лишь на Кривбасс.
Мир
Аталанта обыграла Рому перед финалом Кубка Италии – поражение римлян официально вывело Ювентус и Болонью в Лигу чемпионов.
Арсенал удержал победу над вторым составом Манчестер Юнайтед и снова возглавил АПЛ – Зинченко закрепил статус.
Молдова избавилась от доминирования Приднестровья – Шериф растерял багаж Вернидуба и впервые за 9 лет потерял чемпионство.
ПСЖ опозорился, испортив прощание Мбаппе, Фонсека залетел в зону Лиги чемпионов, Клермон официально вылетел: Лига 1.
Украинцы за рубежом
Яремчук ужасным промахом упустил шанс Валенсии на еврокубки.
Беседин первым голом в сезоне принес победу Ордабасы – украинский форвард не забивал с октября.