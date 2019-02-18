Челси – Манчестер Юнайтед – 0:2 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед победил Челси в 5 раунде Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча Челси – Манчестер Юнайтед на сайте Футбол 24.

Кубок Англии 2018/2019, 1/8 финала

Челси – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Эррера, 31, Погба, 45

Манчестер Юнайтед победил Челси и вышел в четвертьфинал Кубка Англии – Погба оформил гол+пас

Челси в 5 раунде Кубка Англии дома принимал Манчестер Юнайтед. Гости с первых минут начали активно давить на "синих" впереди, а на 31-й минуте Андер Эррера открыл счет во встрече. Под занавес первого тайма Поль Погба удачно замкнул подачу с фланга и удвоил преимущество "красных дьяволов".

После перерыва Маурицио Сарри традиционно выпустил Ковачича и Баркли, а также удивил выходом Давиде Дзаппакосты, но это не сработало, и Челси сложил полномочия обладателя трофея.