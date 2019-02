Жена Икарди плакала на телевидении: Маротта позвонил в прямой эфир, а фанаты Интера сделали жестокое заявление

Скандально известная Ванда Нара, жена и по совместительству агент нападающего Интера Мауро Икарди, впервые рассказала о ситуации своего мужа. Она сделала это на итальянском телевидении.

Икарди, который еще совсем недавно носил капитанскую повязку Интера был отправлен клубом в "ссылку" из-за сложного характера своей жены, по крайней мере так утверждают итальянские СМИ. Именно Ванда Нара вроде бы остается единственной преградой на пути к новому контракту 25-летнего форварда с "нерадзури". Пока бывшая модель пыталась выбить существенное повышение зарплаты для мужа и публично критиковала клуб, Икарди выдворили из первой команды. Мауро не полетел в Вену на матч Лиги Европы, а затем пропустил встречу с Сампдорией.

Руководство Интера уже открыто намекает, что аргентинцу следует изменить представителя, но сам футболист даже слушать этого не хочет. Вчера Ванда появилась на популярном телешоу, чтобы рассказать о горькой судьбе своего любимого. Она рыдала, но фанаты, похоже, ей не поверили. Во время прямого эфира в студию позвонил директор клуба Беппе Маротта, было круто. Такие себе страсти по-итальянски.

О нападении на автомобиль: "Это было в восемь часов утра. Я везла своего сына на тренировку, а дальше произошло то, о чем уже все слышали. Я не хотела, чтобы эта история попала в СМИ. Она всплыла на поверхность после моего заявления в полицейском участке . Это был шок – я не могла управлять автомобилем. Мауро еще спал. Мне пришлось позвонить руководству. Они помогли, за что я бесконечно благодарна.

О капитанскую повязку: "Некоторые говорят, что капитанская повязка ничего не значит, но для Мауро это то же самое, что остаться без одной ноги. Он с гордостью носит футболку Интера и никогда не думал о деньгах. Весь мир знает, сколько он зарабатывает (около 3,5 млн евро – прим.ред.) Если бы его интересовали только деньги, то в прошлом он принял бы иное решение. Быть капитаном такого клуба совсем нелегко, особенно, после легендарного Кристиана Дзанетти. Но Мауро делает все возможное, чтобы с достоинством выполнять эту роль.

Меня никто не предупреждал о возможном лишении капитанства. Я всегда нахожусь на связи с Интером, они у меня на быстром наборе, но о решении отобрать у Мауро повязку узнала из Твиттера. Перед этим у меня была трехчасовая встреча с руководством клуба, и мне ничего не сказали. У нас не было ни одного конфликта, это все выдумки прессы. Мауро забил 120 голов в футболке Интера, он – первый фанат этого клуба, даже когда не играет.

Об экс-президенте Интера Моратти (Ванда заплакала): "Я отправила ему сообщение, сказала, пусть отрежут мне руку, только чтобы Мауро играл. Он очень хороший. Я благодарна ему, ведь мой муж был серьезно расстроен, ему было плохо. Моратти ответил: "Как я могу не протянуть вам руку... Нужно немного времени, чтобы ситуация разрешилась".

Мы хотим остаться в Интере. Мауро не собирается покидать клуб летом, но есть вещи, которые не зависят только от нас. На данный момент нас не интересует вопрос продления контракта".

"Мы хотим смягчить ситуацию. Отобрать у Мауро повязку – это не наказание. Иногда глава семьи должен принимать решения, которые помогут детям расти. Я хочу успокоить Ванду, потому что мне грустно видеть, как она плачет. То, что мы делаем, во благо Интера, Мауро и фанатов, которые многим жертвуют ради клуба. Сейчас я не буду вдаваться в подробности, но это было правильное решение.

Мы никогда не сомневались профессионализме Икарди. Если Ванда хочет, мы вскоре встретимся еще раз для обсуждения этой ситуации. Хотя мы уже договорились о встрече, на которой представим наши предложения по новому контракту. Решения за ними".

