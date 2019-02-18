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Ливерпуль – Бавария: Фирмино может не сыграть из-за болезни

18:43 12 Читати українською
Ливерпуль – Бавария: Фирмино может не сыграть из-за болезни
Роберто Фирмино / Sky Sports

Форвард Ливерпуля Роберто Фирмино может не сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии из-за болезни.

Ливерпуль может остаться на матч с Баварией без основного форварда Роберто Фирмино, сообщает Sky Sports. Бразилец рискует не сыграть из-за болезни.

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Также главный тренер команды Юрген Клопп сообщил, что регулярно ждет новостей относительно защитника Деян Ловрен, который получил травму и также, скорее всего, пропустит матч.

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Бавария состоится 19 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Ливерпуль - Бавария: Вторник 19 февраля 2019

Ливерпуль
до матча
1
дн
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2
час
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43
мин
Бавария
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