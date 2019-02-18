Ливерпуль – Бавария: мюнхенцы полетели в Англию без Рибери, Роббена и Боатенга

Наставник Баварии Нико Ковач столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.
Ковач выбрал 21 игрока, которые полетели в Англию защищать цвета Баварии в матче с Ливерпулем, сообщает официальный сайт клуба.
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В списке не нашлось места хавбекам Франку Рибери и Арьену Роббену, а также с командой не полетел защитник Жером Боатенг.
Роббен пропустит встречу из-за повреждения, а Боатенг из-за проблем с желудком.
Рибери не полетел с командой из-за жены, которая накануне родила ему сына, однако француз присоединится к партнерам сегодня вечером.
Первый матч между Ливерпулем и Баварией состоится 19 февраля. Начало в 22:00.
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