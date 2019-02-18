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Ливерпуль – Бавария: мюнхенцы полетели в Англию без Рибери, Роббена и Боатенга

12:28 60 Читати українською
Ливерпуль – Бавария: мюнхенцы полетели в Англию без Рибери, Роббена и Боатенга
Бавария полетела в Англию без Роббена, Боатенга и Рибери / Фото ФК Бавария

Наставник Баварии Нико Ковач столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Ковач выбрал 21 игрока, которые полетели в Англию защищать цвета Баварии в матче с Ливерпулем, сообщает официальный сайт клуба.

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В списке не нашлось места хавбекам Франку Рибери и Арьену Роббену, а также с командой не полетел защитник Жером Боатенг.

Роббен пропустит встречу из-за повреждения, а Боатенг из-за проблем с желудком.

Рибери не полетел с командой из-за жены, которая накануне родила ему сына, однако француз присоединится к партнерам сегодня вечером.

Первый матч между Ливерпулем и Баварией состоится 19 февраля. Начало в 22:00.

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Ливерпуль - Бавария: Вторник 19 февраля 2019

Ливерпуль
до матча
1
дн
:
7
час
:
31
мин
Бавария
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Лига чемпионов Бавария Бавария Ливерпуль - Бавария Арьен Роббен Арьен Роббен Франк Рибери Франк Рибери Жером Боатенг Жером Боатенг
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