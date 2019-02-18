Динамо – Олимпиакос: Христодулопулос не сыграет против киевлян – лидер пирейцев получил ужасную травму

Хавбек Олимпиакоса Лазарос Христодулопулос не сможет помочь своей команде в матче 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

Вчера Олимпиакос уверенно победил АЕК со счетом 4:1.

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Пирейцы получили хороший эмоциональный заряд перед игрой с Динамо, но имеют и плохие новости. В поединке повреждение получил один из лидеров Лазарос Христодулопулос.

У футболиста диагностировали разрыв крестообразных связок, он пропустит остаток сезона, сообщает Gazzetta.gr.

В текущем сезоне Христодулопулос сыграл 26 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 1 ассист.

Матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо – Олимпиакос состоится уже в этот четверг, 21 февраля.

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