Айнтрахт – Шахтер: Бондаренко восстановился и может принять участие в матче

Защитник Шахтера Валерий Бондаренко вернулся в общую группу "горняков".

Накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта в общую группу Шахтера вернулся защитник Валерий Бондаренко, получивший повреждение на сборах. Защитник не ограничен в тренировках и при необходимости сможет принять участие в матче против немецкой команды.

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Напомним, ранее в общую группу вернулся полузащитник "горняков" Дентинью. В лазарете остается лишь защитник Иван Ордец, сообщает официальный сайт Шахтера.

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К слову, матч 1/16 финала Лиги Европы между Айтрахтом и Шахтером состоится в четверг 21 февраля. Начало игры в 19:55. Первый поединок между командами закончился со счетом 2:2.