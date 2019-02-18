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Айнтрахт – Шахтер: Бондаренко восстановился и может принять участие в матче

16:23 27 Читати українською
Айнтрахт – Шахтер: Бондаренко восстановился и может принять участие в матче
Валерий Бондаренко / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Валерий Бондаренко вернулся в общую группу "горняков".

Накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта в общую группу Шахтера вернулся защитник Валерий Бондаренко, получивший повреждение на сборах. Защитник не ограничен в тренировках и при необходимости сможет принять участие в матче против немецкой команды.

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Напомним, ранее в общую группу вернулся полузащитник "горняков" Дентинью. В лазарете остается лишь защитник Иван Ордец, сообщает официальный сайт Шахтера.

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К слову, матч 1/16 финала Лиги Европы между Айтрахтом и Шахтером состоится в четверг 21 февраля. Начало игры в 19:55. Первый поединок между командами закончился со счетом 2:2.

Лига Европы1/16 финалаКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майне)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтер: Четверг 21 февраля 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матча
3
дн
:
2
час
:
58
мин
Шахтер
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