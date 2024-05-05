Штутгарт – Бавария – 3:1– видео голов и обзор матча Бундеслиги
Бавария на выезде проиграла Штутгарту, пропуская красивые голы. Смотрите видео моментов и обзор матча на "Футбол 24".
Бавария поехала в гости к Штутгарту между полуфиналами Лиги чемпионов. Томас Тухель провел активную ротацию, хотя и выпустил нескольких лидеров. Это не уберегло Мюнхен от серии эффектных пропущенных голов.
Бавария в борьбе за серебро Бундеслиги уступила Штутгарту
Штутгарт прекрасен в этом сезоне, а лидеры Фюрих и Гирасси должны были открывать счет. Сделал это правый защитник Стергиу, который ворвался в штрафную под классный пас Ундава.
Гости сравняли счет благодаря смешному пенальти: Гнабри заработал, Кейн забил. Однако во втором тайме "швабы" дожали бывшего чемпиона. Силас навесил на Чжона, а затем сам поставил точку.
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