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Хюттер: Есть вопросы по здоровью у Роде, мне придется корректировать нашу линию полузащиты на матч с Шахтером

18:56 14 Читати українською
Хюттер: Есть вопросы по здоровью у Роде, мне придется корректировать нашу линию полузащиты на матч с Шахтером
Адольф Хюттер / Соцсети

Главный тренер Айнтрахта Ади Хюттер вынужден подумать, кого поставить в линию полузащиты на матч Лиги Европы против Шахтера.

"Игра с Боруссией позади, и теперь все наши мысли о Лиге Европы. Мы потеряли Желсона Фернандеса, который покинул поле из-за боли в мышцах. Пока неизвестно, сможет ли он сыграть с Шахтером. Есть вопросы по здоровью и у Себастиана Роде.

Мне придется серьезно все обдумать, чтобы скорректировать нашу линию полузащиты на матч с Шахтером", – цитирует Хюттера официальный сайт Айнтрахта.

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К слову, матч 1/16 финала Лиги Европы между Айтрахтом и Шахтером состоится в четверг 21 февраля. Начало игры в 19:55. Первый поединок между командами закончился со счетом 2:2.

Лига Европы1/16 финалаКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майне)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтер: Четверг 21 февраля 2019

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