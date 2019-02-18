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Александрия минимально одолела Алашкерт, Десна сокрушила Рустави

22:26 32 Читати українською
Александрия минимально одолела Алашкерт, Десна сокрушила Рустави
Тренировка Александрии / Сайт клуба

Состоялись товарищеские матчи с участием украинских команд.

Зимние сборы. Товарищеские матчи

Александрия – Алашкерт – 1:0

Гол: Полярус, 20

Десна – Рустави – 4:0

Голы: Фаворов Д., Волков, Безбородько, (2)

Александрия уступила Железничару в товарищеском матче со сверхрезультативной концовкой

Состоялись товарищеские матчи с участием украинских команд на зимних сборах в Турции. В первом матче Александрия встречалась с армянским Алашкертом. Украинская команда вышла вперед на 20 минуте матча и удержала счет до конца встречи.

В другом поединке Десна разгромила Рустави. В матче забивали Денис Фаворов, Александр Волков, а также дублем отметился Денис Безбородько. В итоге – 4:0.

Теги
Александрия Александрия Десна Десна Товарищеские матчи Зимние сборы
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