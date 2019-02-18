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Боруссия Д не смогла победить Нюрнберг – Бавария уже на расстоянии трех очков

18 февраля 23:45 16 Читати українською
Боруссия Д не смогла победить Нюрнберг – Бавария уже на расстоянии трех очков
Нюрнберг – Боруссия Д – 0:0 / Твиттер ФК Боруссия Д

В матче 22 тура Бундеслиги Нюрнберг отобрал очки у дортмундской Боруссии, которая не может победить в 5 матчах подряд. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 22 тур

Нюрнберг – Боруссия Д – 0:0

Достаточно неожиданно Нюрнберг начал более активно и имел два классных момента, однако Дортмунд ближе к перерыву ответил двумя подряд моментами Гетце. На второй тайм Боруссия уже захватила инициативу и пыталась пробить Матению, однако голкипер удержал свои ворота на замке, совершив 6 сейвов за игру.

После этого матча Боруссия Д набрала 51 очко и осталась на первом месте, но отрыв от Баварии составляет лишь 3 зачетных балла. Нюрнберг с 13 пунктами пребывает на дне турнирной таблицы.

Германия22 турИзиКредит-Штадион (Нюрнберг)

Нюрнберг - Боруссия Дортмунд: Понедельник 18 февраля 2019

Нюрнберг
Матч окончен
0 : 0
Боруссия Дортмунд
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Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Нюрнберг Нюрнберг Германия Кристиан Матэнья Кристиан Матэнья Нюрнберг - Боруссия Дортмунд
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